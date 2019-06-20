Написать текст с предложением о сотрудничестве

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Закрыт13 заявок346 просмотров

Нужен небольшой текст, где будет рассказываться о нашем продукте и выгоде для человека, которому предлагается сотрудничество. Главная задача - заинтересовать человека, чтобы он хотел услышать подробности. 

Сразу скидывайте своё портфолио и примерные расценки

6 лет назад
moskinow
Валерий 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров