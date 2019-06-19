Написать несколько текстов для ленда

Нужно несколько коротких текстов уникальных но не длинных, начиная от блока с текстом о нас, блоком с предложением что мы оказываем услуги аренды нашего оборудования, короткий блок, про почему мы и блок в самом конце с продающим текстом

Примеры чужик текстов скину при беседе (точнее добавлю в канал в телеграме, куда их в многочисленном кол-ве скидывал)

Принимаю кандидатов по расценкам не более 2-5 уе за 1000 зн.

Мне не нужны дорогие копирайтеры.