Написать несколько текстов для ленда

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт9 заявок312 просмотров

Нужно несколько коротких текстов уникальных но не длинных, начиная от блока с текстом о нас, блоком с предложением что мы оказываем услуги аренды нашего оборудования, короткий блок, про почему мы и блок в самом конце с продающим текстом

Примеры чужик текстов скину при беседе (точнее добавлю в канал в телеграме, куда их в многочисленном кол-ве скидывал)

Принимаю кандидатов по расценкам не более 2-5 уе за 1000 зн. 

Мне не нужны дорогие копирайтеры.

6 лет назад
mytnygm
Иван 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад

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