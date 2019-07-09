Тексты для двух лендингов

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Завершен10 заявок700 просмотров

Нужны тексты для двух лендингов. Тематика мобильные и интерактивные приложения.

Тексты чтобы продавали, все по делу без воды. Присылайте примеры на схожую

тематику если у вас были или просто примеры текстов для лендингов и ваши цены.вы

6 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$25
5 дней
Escrow
Все отлично, оперативно, в срок, и все правки были учтены. Рекомендую!
Приятный заказчик. Была предоставлена необходимая информация, быстрый фидбек и оплата. Рекомендую к сотрудничеству! Буду рада поработать с Алексеем вновь!

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
ТОП-10
Продающие тексты