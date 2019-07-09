Нуже реально продающий текст для сайта по бух аутсорсингу.
Тексты для двух лендингов
Нужны тексты для двух лендингов. Тематика мобильные и интерактивные приложения.
Тексты чтобы продавали, все по делу без воды. Присылайте примеры на схожую
тематику если у вас были или просто примеры текстов для лендингов и ваши цены.вы
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