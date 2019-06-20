Раздел WIKI (Домашняя энциклопедия: ремонт, дизайн, интерьер)

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Раздел: Wiki Home - Домашняя Энциклопедия (тематический словарь) для https://planeta-komforta.com/

В разделе Wiki Home - должны быть только энциклопедические статьи.

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Wiki Home - первые шесть страниц

Мебель - это....... (историческая справка + все что ниже - классификация, виды, типы, назначение и т.д.)

Эволюция мебели - (историческая справка за 6 тысяч лет)

Классификация и ассортимент мебели (по Общероссийскому классификатору продукции)

Виды и типы мебели (по помещениям(кухня, прихожая, гостиная), мягкая, корпусная, сидения, лежания и т.д.)

Мебель по эксплуатируемому назначению (бытовая, общественная, офисная, специализированная, уличная и т.д.)

Мебель по элементам (комод, шкаф, пенал, кровать, стол, стул, ящик и т.д.)

https://znaytovar.ru/new481.html

https://studfiles.net/preview/2990794/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Пример по литературе: https://www.twirpx.com/file/971240/

Статьи должны наиболее полно раскрывать данные темы, лучше чем в википедии.

О количестве знаков в этих статьях не говорим, главное - качество

В статьях только энциклопедическая и справочная информация

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