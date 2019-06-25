Структура и текст для объявления об услугах

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Завершен5 заявок350 просмотров

Требуется продумать структуру для объявления об услугах и наполнить ее текстом.

6 лет назад
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$35
3 дня
Как всегда работа выполнена на высшем уровне!
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую Алексея как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
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