Написать текст на строительную тематику

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Завершен10 заявок450 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать тексты на строительную тематику: Пескоструйное напыление.

Откликайтесь только те, кто сможет написать грамотный технический текст по данной теме.

90 рублей за 1000 знаков.

6 лет назад
oksar
38 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Анна хороший исполнитель. Тексты написала грамотно, учтя все пожелания заказчика. В общении вежливая и приятная. Рекомендую ее как профессионала.
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад