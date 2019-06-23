Разместить 40 заявок на Upwork (англ обязательно)

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Закрыт11 заявок241 просмотр

Необходимо разместить 40 заявок на Upwork для поиска заказов на ИТ услуги.

Английский обязательно.

Примеры и как писать, помогу, обучу.

Возможно сотрудничество на постоянной основе.

6 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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