Здравствуйте. Нужно написать тексты на строительную тематику: Пескоструйное напыление. Откликайтесь только те, кто сможет написать грамотный технический текст по данной теме. 90 рублей за 1000 знаков.
Тексты на главную и о компании для производителя бетона
Требуется написать 2 текста - на главную страницу и о компании для предприятия, которое специализируется на производстве бетона.
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