Тексты на главную и о компании для производителя бетона

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен1 заявка138 просмотров

Требуется написать 2 текста - на главную страницу и о компании для предприятия, которое специализируется на производстве бетона.

6 лет назад
casualpasser-by
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$35
3 дня
Александр один из лучших! Мастер слова, маэстро грамматики и пунктуации! Рекомендую!
Спасибо за очередной заказ и приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
ТОП-5
Продающие тексты