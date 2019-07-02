В поисках контент-менеджера

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Завершен11 заявок214 просмотров

Нужен контентщик, для наполнения сайта

6 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Annagold2013
Анна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
6 лет назад
$1
100 дней
Все OK, продолжаем сотрудничество...
Отличный заказчик, интересное ТЗ и хорошая оплата!!!!!!!!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

Annagold2013
Анна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
6 лет назад