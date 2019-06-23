Наполнение интернет-магазина по продаже готовых сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт8 заявок704 просмотра

Прикреплено ТЗ.

50руб за 1000 знаков.

На данный момент работы на 150к знаков

Ищу копирайтера для наполнения интернет-магазина по теме создания сайтов

Примеры сайтов для образца что нужно:

https://ultron.pro/ 

https://navaweb.ru/ 

https://galior-market.ru/

https://design.megagroup.ru/solution/landingpage

Задача расписывать тематическую категорию 

и кратко описать сам одностраничник, ссылки на которые будете получать

Человек нужен на постоянной основе и на продолжительный срок.

6 лет назад
Xafan
Роман 
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров