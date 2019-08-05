Текст для лендинга

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Завершен8 заявок262 просмотра

Коллеги!

Нужен текст для лендинга адвоката в Москве. С разработкой структуры. Размер - 4-5 экранов.

В заявке: цена (в российских рублях), срок, примеры работ (именно текст для лендинга, в идеале - юридической тематики).

Слишком дорогие предложения не подойдут. Бюджет ограничен.

6 лет назад
radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Задача выполнена быстро и качественно! Без лишних вопросов и многостраничных ТЗ. Спасибо!
И вам огромное спасибо, Радик! Всё на высоте: онлайн, скорость ответа, постановка задачи, оплата. Буду рада вновь поработать с вами)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад