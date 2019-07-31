Я делаю сайты под ключ,мне нужен копирайтер,который: Пишет текст не ради текста,а стремится решить проблемы целевой аудитории,знает чего хочет ца у нас самая лучшая спортивная одежда,большая фабрика...-плохов наших леггинсах тебе будет очень ...
Составить продающий текст на рекламный буклет
Информация связана с услугой "Понижения кадастровой стоимости"
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