Составить продающий текст на рекламный буклет

Я делаю сайты под ключ,мне нужен копирайтер,который: Пишет текст не ради текста,а стремится решить проблемы целевой аудитории,знает чего хочет ца у нас самая лучшая спортивная одежда,большая фабрика...-плохов наших леггинсах тебе будет очень ...