Составить продающий текст на рекламный буклет

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Завершен5 заявок253 просмотра

Информация связана с услугой "Понижения кадастровой стоимости"

6 лет назад
MaksimMol
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Для Всех кто хочет и не знает что да как . Рекомендую Елену
Работой с Максимом довольна, всегда быстро отвечает, понятно объясняет задачу. Удачи вам в вашем нелёгком труде!)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад