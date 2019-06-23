Нужен копирайтер,который пишет текст для продающих лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
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Я делаю сайты под ключ,мне нужен копирайтер,который:

Пишет текст не ради текста,а стремится решить проблемы целевой аудитории,знает чего хочет ца

  • у нас самая лучшая спортивная одежда,большая фабрика...-плохо
  • в наших леггинсах тебе будет очень комфортно: дышащяя ткань,которая хорошо пропускает воздух, не мнется, быстро сохнет, надолго сохраняет цвета даже при частой стирке, долговечна. - уже лучше
От вас мне нужно:

1.Хотя-бы один пример вашего текста для лендинга.

2.Ценник на вашу работу

6 лет назад
Regina7778
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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