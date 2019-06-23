Нужен копирайтер для авто сайта Интересует качественная статья в блоге - https://chevyavto.com.ua/blog/ Со своими фото Опыт работы в автотематике обязателен Готовы платить не за объем, а за качество материала Посмотрите наполнение ...
Нужен копирайтер,который пишет текст для продающих лендингов
Я делаю сайты под ключ,мне нужен копирайтер,который:
Пишет текст не ради текста,а стремится решить проблемы целевой аудитории,знает чего хочет ца
- у нас самая лучшая спортивная одежда,большая фабрика...-плохо
- в наших леггинсах тебе будет очень комфортно: дышащяя ткань,которая хорошо пропускает воздух, не мнется, быстро сохнет, надолго сохраняет цвета даже при частой стирке, долговечна. - уже лучше
1.Хотя-бы один пример вашего текста для лендинга.
2.Ценник на вашу работу
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