Оформить портфолио и маркетинговые кейсы для ИТ компании

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Закрыт2 заявки276 просмотров

Нам необходимо составить (текст, изображения) портфолио для площадки Upwork.

Сейчас это выглядит так: https://www.upwork.com/o/companies/~01abb45f9d2416b5fa

Ваша задача разместить 20 кейсов, которые мы делали.

информацию и ссылки предоставлю 

6 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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