Добрый день! Нужен человек для создания корректного прайс-листа, соответствующего всем требованиям hotline.ua. Надо создать прайс-лист по условиям площадки Hotline. И помочь разобраться в выставлении товара на Хотлайн и в последующем наполнение прайса. ...
Оформить портфолио и маркетинговые кейсы для ИТ компании
Нам необходимо составить (текст, изображения) портфолио для площадки Upwork.
Сейчас это выглядит так: https://www.upwork.com/o/companies/~01abb45f9d2416b5fa
Ваша задача разместить 20 кейсов, которые мы делали.
информацию и ссылки предоставлю
Заявки фрилансеров
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