Создание прайс-листа для Hotline.ua

Добрый день! Нужен человек для создания корректного прайс-листа, соответствующего всем требованиям hotline.ua.

Надо создать прайс-лист по условиям площадки Hotline. И помочь разобраться в выставлении товара на Хотлайн и в последующем наполнение прайса.

Товар Комплектующие для ПК

Требования к прайс-листам http://hotline.ua/about/pricelists_specs/#tr3

Оплата после подтверждения хот лайном правильности прайса, выплата на карту приват банка.

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Создать прайс-лист для Хотлайн и помочь разобраться в выставлении товара на Хотлайн