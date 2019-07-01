Создание прайс-листа для Hotline.ua

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Закрыт1 заявка336 просмотров

Добрый день! Нужен человек для создания корректного прайс-листа, соответствующего всем требованиям hotline.ua.  

Надо создать прайс-лист по условиям площадки Hotline.   И помочь разобраться в выставлении товара на Хотлайн и в последующем наполнение прайса. 

Товар Комплектующие для ПК 

Требования к прайс-листам   http://hotline.ua/about/pricelists_specs/#tr3 

Оплата после подтверждения хот лайном правильности прайса, выплата на карту приват банка.

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Создать прайс-лист для Хотлайн и помочь разобраться в выставлении товара на Хотлайн

6 лет назад
guest_15381271075757
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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