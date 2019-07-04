Текст мотивация на подписку

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Закрыт11 заявок257 просмотров

Новостной паблик!

Нужно написать текст , мотивацию на подписку.

После которой человек будет получать нужный ему контент, который мы ему предоставим.

Паблик на аудиторию 18-35 лет.

6 лет назад
Stydent08
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров