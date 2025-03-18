Требуется 1-2 копирайтера для написания заголовков и описаний к видео роликам на проект тематики 18+ (видео для взрослых - обратите внимание!).

Задача: посмотреть видео, написать заголовок и описание в среднем на 500 симв. Оплата - от 0.5$ за 1 шт. Объем видео в сутки 20-30 шт. или более (по согласованию). Бюджет в месяц - 600-1000$.

Требования к кандидатам:

1. грамотный русский язык (без орфографических и пунктуационных ошибок);

немного разбираться в тематике 18+ (понимание какие есть ниши, модели, студии и т.д.);

3. немного креатива (тематика довольно простая, но нужен свежий взгляд и знание молодежного сленга);

4. свободное время от 4-6 часов в сутки в будние дни.

Более подробные требования к текстам и заголовкам с примерами отправлю по заявке.