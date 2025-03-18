Требуется SEO-копирайтер для создания уникального контента, включая статьи и обзоры. Задачи включают оптимизацию текстов под поисковые запросы с высоким качеством материалов. Ожидается опыт в копирайтинге и знание SEO-оптимизации. Оплата за выполненный объем работы по результатам тестового задания.
Тексты о букмекере
Всего 9 статей.
Пожалуйста, не забудьте скриншоты.
Оплата как в прошлый раз, на USDT, 3$ за 1 тыс.
Заявки фрилансеров
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