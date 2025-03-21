Составление объявления для продажи дома

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Закрыт9 заявок56 просмотров

Требуется копирайтер для составления объявления на платформах Авито и Циан по продаже дома. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ и стоимость услуг. Ожидается качественный текст, который привлечет внимание потенциальных покупателей.

АвитоНаписание продающих текстов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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