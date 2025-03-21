Составление объявления для продажи дома

Ищутся 1-2 копирайтера для создания заголовков и описаний к видео роликам 18+ (видео для взрослых). Задача включает просмотр видео и написание текста объемом около 500 символов. Оплата начинается от 0.5$ за текст, объем работы до 30 видео в сутки. Требуются грамотный русский язык, знание тематики и немного креатива. Свободное время от 4-6 часов в сутки в будние дни обязательно.