Ищем опытного копирайтера/автора для написания текстов для компании

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок144 просмотра

Необходимо составить несколько текстов для компании-производителя:

  1. Текст о компании (бренд, производство, особенности и т.п.)

  2. Несколько текстов для публикации на внешних площадках (о компании, и на общие темы)

Опционально: помощь в публикации на сторонних ресурсах.

При отклике приложите, пожалуйста, 2-3 ваших лучших текста и напишите условия работы.

Написание текстовРазмещение статейНаписание рекламных текстовНаписание продающих текстов
месяц назад
denis15
Денис 
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