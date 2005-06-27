Необходимо выполнить проект по консультированию на форумах и в социальных сетях. Тематика – автоэлектроника и противоугонные системы. Необходимо вдумчивое консультирование, поэтому знание автомобильной тематики крайне приветствуется. При отклике на проект, пожалуйста, пришлите примеры ваших работ, расскажите о ...
- $250Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
В студию denero.ru требуется web-программист для создания, развития и поддержки проектов студии! Возможно удалённо, желательно Петербург. Требования: — опыт программирования на PHP 5 в связке с MySQL не менее года; — знание ООП, применение ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Предположительно – на UMI.CMS, но возможен выбор другой, по чётко аргументированному совету исполнителя. Срок исполнение – 35 рабочих дней. Дизайн и вёрстка готовы (несколько десятков макетов). Среди модулей: – работа, новости, рассылка, rss, фотогалерея, форумы, поиск ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
В студию denero.ru требуется web-программист для создания, развития и поддержки успешных проектов! Возможно удалённо, желательно Петербург. Требования: — опыт программирования на PHP 5 в связке с MySQL не менее полугода; — знание ООП, применение шаблонизаторов (Smarty); — знание: HTML, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо довести до ума сайт, сделанный на LiveStreet (завершить адаптацию свёрстанного шаблона + поправить функционал).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разыскиваются специалисты, способные написать скрипт для плагина Firefox "Greasemonkey", который выполнял бы несложный алгоритм действий на странице.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
В готовый каталог ссылок надо внедрить функцию проверки обратной ссылки и сделать простенькую сортировку по оценке, дате и иц. Скрипт, который это всё умеет уже есть, надо просто эти скрипты объединить.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад