Требуется копирайтер для написания статей по эфирам и интервью с экспертами в области психологии. Ищем специалиста с лингвистическим или журналистским образованием, а также опытом написания статей и пониманием психологии. Удаленная работа с оплатой от 500 до 2000 рублей за 1000 знаков.