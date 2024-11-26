Копирайтер для теннисного магазина

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Закрыт10 заявок77 просмотров

Я ищу копирайтера, который будет писать посты для теннисного магазина.

Задачи включают 4 информационных объёмных поста (пример пришлю в личные сообщения) и 12 мини постов без особой смысловой нагрузки.

Откликаться в личные сообщения с пометкой «текст».

Я вышлю подробности и информацию о оплате.

Также предусмотрено небольшое тестовое задание.

Написание постов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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