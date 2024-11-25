Потрібен якісний текст англійською мовою для головної сторінки мережі ветеринарних клінік. Необхідна унікальність та відсутність використання ШІ або перекладачів. Вітаються фахівці з хорошими навичками письма англійською та вмінням чітко висловлювати думки.
Оператор чата
В международное дейтинговое агентство проводится набор менеджеров для ведения чатов и переписок.
Требования:
-Необходимо наличие компьютера или ноутбука (работа с телефона или планшета невозможна).
-Базовый уровень знания английского языка (использование переводчика допускается).
-Креативность, умение общаться, готовность проводить интересные разговоры.
-Способность работать 9 часов в сутки с основным рабочим временем в ночной период, поскольку сайт имеет иностранную аудиторию и самые активные действия происходят ночью.
Условия работы:
-Своевременные выплаты зарплаты в валюте.
-Еженедельные авансы для новых сотрудников.
-Поддержка администраторов и помощь по любым вопросам.
-Качественное обучение перед началом работы.
-Молодой и амбициозный коллектив
Обязанности:
-Своевременный ответ на входящие сообщения с помощью переводчика
-Быть онлайн во время рабочей смены (8 часов)
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