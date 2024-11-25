Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки150 просмотров

В международное дейтинговое агентство проводится набор менеджеров для ведения чатов и переписок.

Требования:

-Необходимо наличие компьютера или ноутбука (работа с телефона или планшета невозможна).
-Базовый уровень знания английского языка (использование переводчика допускается).
-Креативность, умение общаться, готовность проводить интересные разговоры.
-Способность работать 9 часов в сутки с основным рабочим временем в ночной период, поскольку сайт имеет иностранную аудиторию и самые активные действия происходят ночью.
Условия работы:

-Своевременные выплаты зарплаты в валюте.
-Еженедельные авансы для новых сотрудников.
-Поддержка администраторов и помощь по любым вопросам.
-Качественное обучение перед началом работы.
-Молодой и амбициозный коллектив
Обязанности:

-Своевременный ответ на входящие сообщения с помощью переводчика
-Быть онлайн во время рабочей смены (8 часов)


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https://t.me/svettlannaa2

Telegram
5 месяцев назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

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Сергей
 
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