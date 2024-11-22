Копирайтер для написания питча

Необходимо придумать по пять вопросов возрастающей сложности (10, 20, 30, 40 и 50 баллов) по восьми аниме: Клинок рассекающий демонов, Звёздное дитя, Хантер Х Хантер, Токийские мстители, Моя геройская академия, Человек-бензопила, Семья шпиона и Тетрадь смерти. Вопросы должны быть креативными, с одним ответом, без философских тем и без использования нейросетей.