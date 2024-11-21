Crypto Features Writer

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки99 просмотров

Я ищу опытного и креативного Сrypto Features Writer'a на фулл-тайм.

Нужно писать минимум 5 статей в неделю.

Взаимодействовать с редактором над идеями и развивать оригинальные темы.

Требуется связываться с экспертами для комментариев или интервью, включая оригинальные комментарии во все статьи.

Необходимо быть на связи в часовом поясе CET.

Требуется 2+ года опыта в журналистике или копирайтинге в сфере криптовалют, владение русским и английским языками, наличие портфолио на английском и знание индустрии web3.

Зарплата 1500-2000 USDT.

Удалённая работа и гибкий график.

Написание статей
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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