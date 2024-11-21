Необходимо придумать по пять вопросов возрастающей сложности (10, 20, 30, 40 и 50 баллов) по восьми аниме: Клинок рассекающий демонов, Звёздное дитя, Хантер Х Хантер, Токийские мстители, Моя геройская академия, Человек-бензопила, Семья шпиона и Тетрадь смерти. Вопросы должны быть креативными, с одним ответом, без философских тем и без использования нейросетей.
Crypto Features Writer
Я ищу опытного и креативного Сrypto Features Writer'a на фулл-тайм.
Нужно писать минимум 5 статей в неделю.
Взаимодействовать с редактором над идеями и развивать оригинальные темы.
Требуется связываться с экспертами для комментариев или интервью, включая оригинальные комментарии во все статьи.
Необходимо быть на связи в часовом поясе CET.
Требуется 2+ года опыта в журналистике или копирайтинге в сфере криптовалют, владение русским и английским языками, наличие портфолио на английском и знание индустрии web3.
Зарплата 1500-2000 USDT.
Удалённая работа и гибкий график.
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