Копирайтер для написания маркетинговых кейсов

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Закрыт6 заявок40 просмотров

Требуется копирайтер для написания маркетинговых кейсов на сайт. Наша компания занимается контекстной рекламой для бизнеса. Настраиваем и сопровождаем Яндекс Директ. Ищем человека, который будет писать кейсы на сайт и соц.сети, используя данные специалистов по контексту. Опыт в маркетинге желателен. Обязательно отправляйте свои написанные кейсы на сайте заказчиков и стоимость одного кейса. Без примеров работ и прайса заявки рассматриваться не будут.

Контекстная рекламаНаписание постовЯндекс Директ
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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