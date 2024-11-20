Ищется автор для написания доклада объемом 10-15к символов на тему: 'Как работа над созданием лекарства от старения касается каждого из нас?'. Важные аспекты: ключевые фигуры, обзор направлений и влияние на обычных людей. Желаемый стиль – легкий и дружелюбный, с минимальным использованием нейросетей.
Копирайтер для написания маркетинговых кейсов
Требуется копирайтер для написания маркетинговых кейсов на сайт. Наша компания занимается контекстной рекламой для бизнеса. Настраиваем и сопровождаем Яндекс Директ. Ищем человека, который будет писать кейсы на сайт и соц.сети, используя данные специалистов по контексту. Опыт в маркетинге желателен. Обязательно отправляйте свои написанные кейсы на сайте заказчиков и стоимость одного кейса. Без примеров работ и прайса заявки рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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