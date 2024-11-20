Требуется копирайтер для написания маркетинговых кейсов на сайт. Наша компания занимается контекстной рекламой для бизнеса. Настраиваем и сопровождаем Яндекс Директ. Ищем человека, который будет писать кейсы на сайт и соц.сети, используя данные специалистов по контексту. Опыт в маркетинге желателен. Обязательно отправляйте свои написанные кейсы на сайте заказчиков и стоимость одного кейса. Без примеров работ и прайса заявки рассматриваться не будут.