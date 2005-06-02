kaitosoma

Стас Агафонов kaitosoma

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Начинающий копирайтер, готов брать различные задачи по типу наполнения сайтов, написания статей, рерайта

Рерайт 1$/1к збп
Наполнение сайтов 1$/1к збп
Написание статей 1$/1к збп

#16Написание текстов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#803
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Oleksandr_O
Олександр 
19 лет
год в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
год назад
Створення текстів на IT-тематику
Написание текстов
Добре виконана робота без жодних дурних питань або проблем. Рекомендую до співпраці
Задача була зрозуміло подано, а оплата швидкою.
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