Начинающий копирайтер, готов брать различные задачи по типу наполнения сайтов, написания статей, рерайта
Рерайт 1$/1к збп
Наполнение сайтов 1$/1к збп
Написание статей 1$/1к збп
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#803
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Написание текстов
Добре виконана робота без жодних дурних питань або проблем. Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Задача була зрозуміло подано, а оплата швидкою.