Статьи для сайта.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт62 заявки400 просмотров

Требуются простые статьи на различные тематики.

Написание статей
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Елена
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мария
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Богдан
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Дарья
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Дмитро
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Богдан
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анна
 
28 лет
год в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Наталія
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олександр
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Кирил
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Інеса
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Назар
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Елена
 
51 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Зинаида
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вероника
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Имангали
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Богдан
 
21 год
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михаил
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Илья
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Оксана
 
45 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ольга
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Анастасія
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Наталья
 
48 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Антонина
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
5 месяцев назад
Катя
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Тетяна
 
65 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Олександра
 
21 год
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ілля
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ситников
 
24 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вероника
 
32 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Евгений
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Іван
 
21 год
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Виктория
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ірина
 
63 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Лариса
 
56 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михайло
 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Дмитрий
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Василь
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Ірина
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ольга
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Юлия
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Світлана
 
48 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Маргарита
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
23 минуты назад
89 отзывов
5 месяцев назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
5 месяцев назад
Марина
 
38 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
564 отзыва
5 месяцев назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
5 месяцев назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Копирайтинг
Даня
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владислав
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для международного дейтингового агентства. Необходим компьютер, базовый английский, креативность. Рабочий график - 9 часов, основное время ночью. Обеспечиваем обучение, поддержку и своевременные выплаты. Обязанности: ответы на сообщения, онлайн во время смены.

    Telegram
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Потрібно по ТЗ написати текст на головну

    Потрібен якісний текст англійською мовою для головної сторінки мережі ветеринарних клінік. Необхідна унікальність та відсутність використання ШІ або перекладачів. Вітаються фахівці з хорошими навичками письма англійською та вмінням чітко висловлювати думки.

    Написание текстовАнглийский язык
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Статья для сеопродвижения.

    Требуется создать статью для SEO-продвижения с использованием нейросети. Проект ориентирован на начинающих копирайтеров. Наличие опыта не является обязательным, предоставляется обучение и поддержка в процессе работы.

    Оптимизация контентаНейросети
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для написания питча

    Требуется копирайтер для создания эффективного питча. Предоставляется пример для ориентировки. Укажите стоимость услуги при отклике. Ожидается креативный и привлекательный текст, который будет заинтересовывать аудиторию.

    Написание текстов
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн тематических мемов

    Ищется дизайнер для разового заказа на создание тематических мемов. Обязателен опыт в создании мемов, соблюдение дедлайнов и пунктуальность. Условия оплаты будут обсуждены на собеседовании.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сценарист-Копирайтер для Оптовых Поставок Одежды

    Ищется сценарист-копирайтер для долгосрочного сотрудничества в нише оптовых поставок одежды из Турции. Задачи включают написание ежемесячного контент-плана, сценариев для Instagram рилсов и Telegram постов. Необходим опыт, портфолио и умение создавать цепляющие тексты. Готовность выполнить тестовое задание является обязательным требованием.

    Написание постовНаписание сценариевInstagramTelegram
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Crypto Features Writer

    $2000

    Ищется опытный Crypto Features Writer на фулл-тайм для написания минимум 5 статей в неделю. Необходим опыт в криптовалютах, знание web3 и работа с редактором. Обязанности: взаимодействие с экспертами, оригинальные комментарии в статьях. Удаленная работа, зарплата 1500-2000 USDT, гибкий график. Требуется владение русским и английским языками, наличие портфолио.

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Придумать вопросы по следующим аниме:

    $5

    Необходимо придумать по пять вопросов возрастающей сложности (10, 20, 30, 40 и 50 баллов) по восьми аниме: Клинок рассекающий демонов, Звёздное дитя, Хантер Х Хантер, Токийские мстители, Моя геройская академия, Человек-бензопила, Семья шпиона и Тетрадь смерти. Вопросы должны быть креативными, с одним ответом, без философских тем и без использования нейросетей.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Копирайтер для написания маркетинговых кейсов

    Ищем копирайтера для написания маркетинговых кейсов на сайт и в соцсети. Необходим опыт в маркетинге и примеры ранее выполненных работ. Оплата за кейс оговаривается. Заявки без примеров и прайса не рассматриваются.

    Контекстная рекламаНаписание постовЯндекс Директ
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад