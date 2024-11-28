Я ищу копирайтера/райтера для работы над психологическим проектом.

Основные задачи будут заключаться в написании статей по эфирам и интервью с экспертами.

Кандидат должен иметь лингвистическое, филологическое или журналистское образование, а также опыт написания статей и базовое понимание психологии.

Работа удаленная с сдельной оплатой от 500 до 2000 рублей за 1000 знаков.