Копирайтер/райтер для психологического проекта

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Закрыт6 заявок46 просмотров

Я ищу копирайтера/райтера для работы над психологическим проектом.

Основные задачи будут заключаться в написании статей по эфирам и интервью с экспертами.

Кандидат должен иметь лингвистическое, филологическое или журналистское образование, а также опыт написания статей и базовое понимание психологии.

Работа удаленная с сдельной оплатой от 500 до 2000 рублей за 1000 знаков.

Написание статей
5 месяцев назад
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