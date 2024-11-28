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Копирайтер/райтер для психологического проекта
Я ищу копирайтера/райтера для работы над психологическим проектом.
Основные задачи будут заключаться в написании статей по эфирам и интервью с экспертами.
Кандидат должен иметь лингвистическое, филологическое или журналистское образование, а также опыт написания статей и базовое понимание психологии.
Работа удаленная с сдельной оплатой от 500 до 2000 рублей за 1000 знаков.
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