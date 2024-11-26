Требуется копирайтер для написания контента для теннисного магазина. Задача включает 4 информационных поста и 12 мини постов. Также предусмотрено тестовое задание. Пример постов будет предоставлен. Оплата оговаривается отдельно.
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. У вас має бути VPN. Текст для відгука надам.
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