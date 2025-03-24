Автор текстов на техническую тематику

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Закрыт4 заявки60 просмотров

Ищу автора текстов на техническую тематику с бэкграундом в инженерных областях, таких как электротехника, водоснабжение, автоматизация зданий. Опыт написания текстов обязателен. Работа удаленная, оплата договорная.

Написание текстов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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