Ищем копирайтера для создания SEO-текстов для сайта clientbase.us. Необходимо написать тексты по каждому пункту на сайте с объемом от 700 до 1000 слов. Уникальность должна быть выше 90%, без использования ИИ и хуманайзеров. Оценка качества по grammarly — 0% от чата GPT. Сроки выполнения зависят от готовности.
Автор текстов на техническую тематику
Ищу автора текстов на техническую тематику с бэкграундом в инженерных областях, таких как электротехника, водоснабжение, автоматизация зданий. Опыт написания текстов обязателен. Работа удаленная, оплата договорная.
Заявки фрилансеров
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