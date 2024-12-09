Шукаємо досвідченого перекладача для одноразового проєкту: переклад психологічного відеокурсу (приблизно 50 годин) з російської на українську. Необхідно також перекласти супровідні матеріали: робочі зошити та презентації. Важлива висока грамотність та точність у передачі смислу, а також правильне використання професійної термінології. Строк виконання – до 1,5 місяців.
Переклад курсу за рос на українську 13 файлів в сер. по 45 сторінок
Переклад курсу з 13 файлів в форматі пдф по 45 сторінок в середньому з російської на українську мову з переведенням у формат ворд. Приклад одного файлу прикріпив
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы41 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $650
Требуется напечатать 592 страницы рукописного текста на русском языке в формате WORD. Срок выполнения - 38 дней. Бюджет составляет 26000 грн. Ожидается аккуратность и внимательность при переносе информации с бумаги на компьютер.Переводы62 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется перевод нескольких текстов с русского на английский язык. Ожидается хороший качественный перевод, который будет понятен пользователю. Тексты будут предоставлены, начать можно сразу.Переводы132 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $300
Требуется опытный переводчик румынского языка для перевода текстов с английского. Кандидат должен владеть обоими языками на уровне носителя и обеспечивать естественный и точный перевод, сохраняя оригинальный смысл и тон. Необходимы отличные навыки письменного общения.Переводы1 заявкаЗакрытнет даты
Ищутся переводчики для создания английских субтитров к русскому историческому сериалу. Необходимо перевести текст с художественным уклоном. Русский текст пока отсутствует.Переводы12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется переводчик для перевода текстов с русского на английский в рамках анимационного YouTube проекта для детей 2-6 лет. Необходим опыт работы с детской литературой и анимацией. Ориентиры по стилю: 'Doctor McWheelie', 'Leo the truck'.Переводы33 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $420
Требуется опытный русский переводчик для важного проекта. Идеальный кандидат должен обладать высоким уровнем лингвистических навыков и пониманием культуры для точного перевода маркетинговых материалов с английского на русский.Переводы13 заявокЗакрытнет даты
Требуется перевод списка вопросов на турецкий язык (примерно 2 страницы) и проведение 10 интервью. Затем необходима транскрипция и перевод интервью с турецкого на русский язык. Ищем квалифицированных специалистов для выполнения задачи.Переводынет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $100
Ищется переводчик с хорошим знанием русского и испанского языков для сопровождения на встречу в банке в районе Пуэрто Банус, Марбелья. Задача включает последовательный перевод при обсуждении банковских услуг. Продолжительность встречи — 1-2 часа.Переводы15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищем переводчиков для работы с арабского, телугу, филиппинского и других языков. Задачи регулярные, включая крупные проекты. Приоритет носителям языка, опыт в маркетинговых переводах приветствуется. Необходимо уверенное владение текстовыми редакторами и готовность к тестовому заданию. Бюро переводов просьба не беспокоить.Переводы4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад