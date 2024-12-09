Переклад курсу за рос на українську 13 файлів в сер. по 45 сторінок

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт96 заявок2027 просмотров

Переклад курсу з 13 файлів в форматі пдф по 45 сторінок в середньому з російської на українську мову з переведенням у формат ворд. Приклад одного файлу прикріпив

Microsoft WordПеревод документовУкраинский язык
5 месяцев назад
guest_1733746047169
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Ольга
 
34 года
2 года в сервисе
Была
6 дней назад
4 месяца назад
Наталія
 
37 лет
7 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Артем
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Інна
 
32 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Георг
 
51 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Наталія
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Вікторія
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Наталія
 
46 лет
8 месяцев в сервисе
Была
3 часа назад
2 отзыва
4 месяца назад
Эгор
 
21 год
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Яна
 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ангеліна
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Руслана
 
18 лет
8 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Назар
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ольга
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 дней назад
4 месяца назад
Камила
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ярослав
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
Андрій
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
АЛІНА
 
34 года
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
21 год
7 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Алина
 
22 года
год в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Єгор
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Катерина
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Олександр
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Катерина
 
22 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Аристарх
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Романна
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Мазур
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 дней назад
18 отзывов
4 месяца назад
Никитас
 
29 лет
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрій
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Богдан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Наталія
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Вікторія
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Макар
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Диана
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Наталья
 
40 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Іван
 
31 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Лілія
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анна
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олеся
 
44 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Сергій
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Ілона
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Тетяна
 
43 года
9 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Токовенко
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Лариса
 
56 лет
9 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Алексей
 
41 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
5 месяцев назад
Світлана
 
41 год
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Наталья
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Тетяна
 
42 года
год в сервисе
Была
12 дней назад
5 месяцев назад
Дмиттро
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Мирослава
 
21 год
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Крістіна
 
45 лет
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 месяцев назад
Анастасія
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юля
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Богдана
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Екатерина
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Віктор
 
42 года
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Марія
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олег
 
65 лет
год в сервисе
Был
15 дней назад
5 месяцев назад
Романія
 
32 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Эдуард
 
41 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Людмила
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Критчина
 
46 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Виктор
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Ілля
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Тетяна
 
41 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юрий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Антонина
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Саша
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ельдар
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Наталія
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ярослав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Мария
 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Лілія
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Переводы
Елена
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ярослава
 
24 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Наталія
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
53 года
10 месяцев в сервисе
Была
19 часов назад
5 месяцев назад
Олена
 
43 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Андрій
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олена
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илья
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Валерія
 
35 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юлія
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Александр
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Маркіян
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад