Нужно напечатать текст в WORD. 592 страниц, текст на русском языке

$650
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Закрыт62 заявки884 просмотра

Нужно напечатать текст в WORD ( текст на русском, рукописный)  592 страниц перенести с бумаги на компьютер Cрок 38 дней. Бюджет: 26000грн

Microsoft Word
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