Требуется перевод нескольких текстов с русского на английский язык. Ожидается хороший качественный перевод, который будет понятен пользователю. Тексты будут предоставлены, начать можно сразу.
Нужно напечатать текст в WORD. 592 страниц, текст на русском языке
Нужно напечатать текст в WORD ( текст на русском, рукописный) 592 страниц перенести с бумаги на компьютер Cрок 38 дней. Бюджет: 26000грн
Заявки фрилансеров
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