Потрібен перекладач (російська українська)

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Закрыт41 заявка887 просмотров

Розшукуємо досвідченого перекладача для одноразового проєкту: транскрибування та переклад психологічного відеокурсу (приблизно 50 годин) з російської на українську мову. Окрім відео 🎥, потрібно також перекласти супровідні матеріали – робочі зошити 📒 та презентації 💻. Важливо забезпечити високу грамотність, точність передачі смислу 📝 та правильно відтворити професійну психологічну термінологію.

⏱️Строк виконання: до 1–1,5 місяців .

Якщо ви готові взятися за проєкт та гарантувати високу якість перекладу, надсилайте приклади робіт та очікувану вартість послуг.

Перевод видеоПеревод документовПеревод текстовУкраинский язык
5 месяцев назад
skydiver_maysky
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Заявки фрилансеров

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