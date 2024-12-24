Синхронний переклад відео з російської мови на англійську

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Закрыт8 заявок285 просмотров

Потрібно виконати синхронний переклад відео з російської мови на англійську.

 

Тип відео: інтерв’ю, два співрозмовники (чоловіки).

Вимоги: переклад має бути озвучений чоловічим голосом.

Тривалість відео: 15-20 хвилин. Кількість відео: 11 шт.

 

Потрібно виконати тестове завдання: переклад та озвучення 2-3 хвилини відео.

Необхідно надати приклади виконаних робіт.

 

Цікавлять вартість та строки виконання роботи.

Английский языкОзвучка видеоПеревод видео
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babysafe
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