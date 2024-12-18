Потрібен перекладач на португальський для дзвінка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка337 просмотров

Потрібно подзвонити в португальську службу разом зі мною. Вони не говорять на англійській. Вам треба буде перекладати звязок між нами. Максимум година часу

4 месяца назад
berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад