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Закрыт4 заявки233 просмотра

Доброго времени .

Ищу М и Ж со знанием французского и английского языков , для подработки .

Необходимо звонить по моим задачам . Оплата будет 3$-5$ за успешный звонок. ( разговор будет приблизительно 5 минут ) .

В вечернее время 18-21 по мск .

Кому интересно , оставляйте свой TG для связи .

Спасибо

Английский язык
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Vasya1112
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