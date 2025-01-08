Доброго времени .

Ищу М и Ж со знанием французского и английского языков , для подработки .

Необходимо звонить по моим задачам . Оплата будет 3$-5$ за успешный звонок. ( разговор будет приблизительно 5 минут ) .

В вечернее время 18-21 по мск .

Кому интересно , оставляйте свой TG для связи .

Спасибо