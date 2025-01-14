Требуется грамотный перевод статьи с английского на русский. Объем работы составляет 20 страниц, срок выполнения — 2 дня. Для перевода можно использовать переводчик, но важно, чтобы текст был читаемым. Оплата за перевод — 500 рублей. Список литературы и 2 страницы оглавления переводить не нужно. Ознакомьтесь с оригиналом перед выполнением задания.