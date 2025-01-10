Переклад дитячої розвиваючої книжки

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Закрыт99 заявок1427 просмотров

Маю дитячу розвиваючу книгу. Потребує перекладу з англійської на українську. Це включає інтерактивні уроки, вікторини та ігри.

Английский языкПеревод текстовУкраинский язык
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