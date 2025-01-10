Требуется опытный переводчик испанского языка для составления официальных писем и обращений в соответствии с королевским протоколом Испании. Ожидается высокая грамотность и знание специфики языка. Подходящие кандидаты должны продемонстрировать опыт работы с официальными документами.
Переклад дитячої розвиваючої книжки
Маю дитячу розвиваючу книгу. Потребує перекладу з англійської на українську. Це включає інтерактивні уроки, вікторини та ігри.
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