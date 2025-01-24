Устный переводчик на китайский язык

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Ищем переводчика для участия в Zoom-конференциях с устным синхронным переводом на китайский язык. Требуется свободное владение китайским, опыт работы в переводах и способность оперативно адаптироваться в ходе конференции. Работа удаленная, гибкий график, оплата обсуждается на интервью.

3 месяца назад
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