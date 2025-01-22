Переводчик с корейского языка для художественной литературы

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Закрыт11 заявок147 просмотров

Ищется переводчик с корейского языка для перевода художественной литературы. Требуется перевести три разных романа: про буллинг, хоррор и фэнтези. Задача срочная, необходимо найти хорошего специалиста.

3 месяца назад
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