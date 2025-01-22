Необхіден перекладач для шлюбного агентства, який займатиметься перекладом та листуванням з клієнтами англійською мовою. Вимоги: ПК/ноутбук, повноліття, відповідальність, комунікабельність. Пропонуємо віддалену роботу, гнучкий графік, щотижневі аванси, оплачуване навчання та підтримку адміністраторів.
Переводчик с корейского языка для художественной литературы
Ищется переводчик с корейского языка для перевода художественной литературы. Требуется перевести три разных романа: про буллинг, хоррор и фэнтези. Задача срочная, необходимо найти хорошего специалиста.
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