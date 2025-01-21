Перекладач у шлюбне агентство

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт9 заявок269 просмотров

Шукаємо перекладача для шлюбного агентства, який буде відповідати за переклад та листування з клієнтами англійською мовою. Робота віддалена, з можливістю вибору графіку. Вимоги: наявність ПК/ноутбука, повноліття, відповідальність та комунікабельність. Умови: щотижневі аванси, оплачуване навчання, підтримка адміністраторів та можливість кар'єрного росту.

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3 месяца назад
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