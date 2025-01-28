Ищется устный переводчик для участия в Zoom-конференциях с синхронным переводом на китайский язык. Необходимы свободное владение китайским, опыт переводов и быстрота адаптации. Удаленная работа с гибким графиком, оплата обсуждается на интервью.
Послідовний переклад діалогу між двома учасниками в Zoom
Шукаю послідовного перекладача англійською мови в Zoom. Тривалість зустрічі 2 години.
Тематика: Розвиток особистісних якостей людини та їхній вплив на бізнес і інші сфери життя. Цільова аудиторія бізнесмени та підприємці.
Вимоги:
Високий рівень володіння англійською, українською та російською мовами
Досвід синхронного або послідовного перекладу
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