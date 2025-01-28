Шукаю послідовного перекладача англійською мови в Zoom. Тривалість зустрічі 2 години.

Тематика: Розвиток особистісних якостей людини та їхній вплив на бізнес і інші сфери життя. Цільова аудиторія бізнесмени та підприємці.

Вимоги:

Високий рівень володіння англійською, українською та російською мовами

Досвід синхронного або послідовного перекладу