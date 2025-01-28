Послідовний переклад діалогу між двома учасниками в Zoom

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок217 просмотров

Шукаю послідовного перекладача англійською мови в Zoom. Тривалість зустрічі 2 години.

Тематика: Розвиток особистісних якостей людини та їхній вплив на бізнес і інші сфери життя. Цільова аудиторія бізнесмени та підприємці.

Вимоги:

Високий рівень володіння англійською, українською та російською мовами

Досвід синхронного або послідовного перекладу

Английский языкУкраинский языкРусский язык
3 месяца назад
babysafe
46 лет
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