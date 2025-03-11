Ищем операторов чата для работы с переводами. Требуются коммуникабельные, ответственные кандидаты с базовыми знаниями английского языка. Удаленная работа с гибким графиком, достойная оплата, премии и бонусы. Обязанности включают чтение, перевод и написание креативных писем. Бесплатное обучение и круглосуточная поддержка.
Переклад з української на англійську
Потрібен перекладач, який зможе перевести файл з української на англійську. Деталі обговоримо при подальшому контакті. круто)
Заявки фрилансеров
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