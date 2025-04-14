Добрый день,

Требуется скачать определенные блоки с сайта с версткой и адаптировать ее под использование на bootstrap в нейтральном стиле. Должны получится блоки с готовой версткой.

Разрешение страниц должно быть 1920 на 1080 и адаптавция под плашет и мобильный телефон. При использвоании 1920 на 1080

Страница 1 https://www.rolandgarros.com/en-us/results/SM?round=1

Страница 2 https://www.protennislive.com/posting/2025/416/mds.pdf

Страница 3 https://ausopen.com/results#!All?dayId=41208