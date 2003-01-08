TruePacifism

Javascript FullStack разработчик

Опыт в фронтенде и бекенде полгода + есть опыт разработки чат-бота Вконтакте.

Есть опыт работы с:

Javascript (без и вместе с React+Redux)

Вёрсткой на HTML (в т.ч. есть понимание семантики тегов)

CSS (чистый, SCSS/SASS, module.css и CSS-in-JS)

mongodb (управление с помощью библиотеки mongoose на JS)

TypeScript (понимание ООП, статической типизации, интерфейсов)

REST API (запросы любого вида с передачей данных внутри строки запроса и body)

Git (поддержка проекта на Github, деплой на Github Pages

VK API (задачи любого вида)



Есть готовый проект, созданный полностью самостоятельно: сайт для просмотра информации об закрытом онлайн-чате и его участниках, а так же с возможностью оставить такую же информацию о себе, но который доступен только участникам чата. При его создании использовался весь стек, описанный выше, кроме TypeScript. В нем есть: обязательная авторизация посредством Вконтакте, активное использование VK API, музыкальный плеер, графики разного вида, построенные с применением других библиотек, работа с Mongodb и бэкендом, который написан мной специально для этого сайта в целях безопасности и расширения функционала, удобные формы для добавления данных о себе, стилизация всех элементов (посредством module.css).

Заинтересованным могу показать этот проект при личной беседе