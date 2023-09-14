На "глаз" простое приложение:)

Хочу научится делать приложение на сайте которое мржет загрузить любую фотографию, и потом можно было нажать на любом месте и цвет менялся на другой.

Идея такая чтоб на сайте загрузить фото комнаты и нажымать на стены и они менят цвет путем наложения фильтра или как нибудь еще.

Чтото наподобие волшебной палочки в фотошопе