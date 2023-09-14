На "глаз" простое приложение:)

Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу научится делать приложение на сайте которое мржет загрузить любую фотографию, и потом можно было нажать на любом месте и цвет менялся на другой.
Идея такая чтоб на сайте загрузить фото комнаты и нажымать на стены и они менят цвет путем наложения фильтра или как нибудь еще.
Чтото наподобие волшебной палочки в фотошопе
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