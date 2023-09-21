Доработка сайта и исправление ошибок (движок WP)

Сайт был сделан на готовой теме, с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу (добавлены фильтры, форма комментариев и так далее).

Изначально требовалось сделать:

-Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку.

-Также, нужно доработать и добавить функционал на сайт (это фильтраторы, рейтинг, форма комментариев и так далее.)

Проект был начат и часть работы сделана, но не удалось его доделать до конца. Требуется посмотреть, что не доработано из первоначальной задачи (что не доделано по верстке и функционалу сайта) и доделать сайт до конца. Также, потребуются исправления предыдущей работы (так как не все реализовано в точности как хотелось бы, это будет обсуждаться уже в ходе проекта).

Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1ff3UEu-_e61Nikoit3wpDik4PFnE8AZSsX7_wvysGdQ/edit#

Макс. бюджет 40-50к, Готовы рассмотреть предложения кандидатов с отзывами.