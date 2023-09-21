Разработка и настройка API на python

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки70 просмотров
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Техническое Задание на Разработку API Приложения на Python

Основные Информационные Параметры:

  • Тип Сервера: Linux

  • Домен: Уже приобретён (Детали предоставятся отдельно


Требуется разработать простое API приложение на Python?, привязать домен и сертификат. Предоставить URL адрес в виде api.domain.com


Основные Требования к API:

  1. Endpoint:
    POST /api/v1/sms

  2. Header Parameters:

    • version: string (Версия API)

    • send-dt: int (Время отправки)

    • success-dt: int (Время успешной отправки)

    • error-dt: int (Время ошибки, если она произошла)

    • login: string (Логин пользователя)

    • password: string (Пароль пользователя)

  3. Request Body:
    {
      "sender": "string", (Отправитель)
      "received_at": "int", (Время получения)
      "message": "string" (Текст сообщения)
    }


Текст сообщения нужно будет спарсить, вытащить оттуда определенный участок и сохранить в txt.

Python
3 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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