Разработка и настройка API на python

Нужно создать платформу для создания чат-ботов в telegram. Функции, которые нужны: 1. Создание текстовых сообщений 2. Добавление файлов к сообщению (картинки, видео, анимации) 3. Кнопки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое Задание на Разработку API Приложения на Python
Основные Информационные Параметры:
Тип Сервера: Linux
Домен: Уже приобретён (Детали предоставятся отдельно
Требуется разработать простое API приложение на Python?, привязать домен и сертификат. Предоставить URL адрес в виде api.domain.com
Основные Требования к API:
Endpoint:
POST /api/v1/sms
Header Parameters:
version: string (Версия API)
send-dt: int (Время отправки)
success-dt: int (Время успешной отправки)
error-dt: int (Время ошибки, если она произошла)
login: string (Логин пользователя)
password: string (Пароль пользователя)
Request Body:
{
"sender": "string", (Отправитель)
"received_at": "int", (Время получения)
"message": "string" (Текст сообщения)
}
Текст сообщения нужно будет спарсить, вытащить оттуда определенный участок и сохранить в txt.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Ищу опытного разработчика для небольшого проекта на Nuxt.js 3 Работа с субдоменами и i18nЗакрыт2 месяца назад
Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса. Мы ...Закрыт2 месяца назад
Доделать сайт на wp. Требуется калькулятор на реакте интегрировать на сайт. После нужно поправить визуальные баги на сайт.Закрыт3 месяца назад
Приветствую. Задача: Скопировать два сайта. Первый - необходимо скопировать одну страницу сайта, сменить одну ссылку. Остальные кнопки пусть кидают на оригинальный сайт. Второй - довольно трудный сайт, написан на языке JS, который транслируется с приложения(как ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется обновить скрипт в связи с обновление API сервиса. Скрипт написан для битрикс24 как встраиваемое приложение. . Требуется обновить скрипт , сделать более понятно логирование при ошибках . Сейчас все довольно странно логируетсяВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется верстальщик с навыками SCSS и знаниями CMS Joomla. Более подробно можно ознакомиться в прикрепленном файле.Закрыт2 месяца назад
На странице с загрузкой https://androidloading.com/download/115/ есть таймер. Если возникает проблема с загрузкой рекламы Яндекса, таймер не запускается. Такая проблема наблюдается в Украине т.к. Яндекс реклама заблокирована. Нужно поправить код таймера, чтобы в случае проблемы ...Закрыт3 месяца назад
Создать из легаси системы веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники Приложение сначала будет простым – несколько экранов. Приложение будет размещено в интрасети компании. Особенности: - без пользователей и админ части. - переключение языков (английский и итальянский). - редактирование внутри ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Доработать раздел статьи на сайте на WordPress Переделать раздел "статьи", на сайте https://test.di-help.ru/ Сейчас статьи формата: все статьи/ статья вуза, а нужно формата: все статьи/статьи конкретного вуза/статья вуза - И чтобы у ...Закрыт2 месяца назад